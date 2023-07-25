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На полуострове Юкатан обнаружили роскошные поселения народа майя 700 года до н.э.

Цихоцкая Мария

На полуострове Юкатан обнаружили роскошные поселения народа майя 700 года до н.э.

Ученые из Дэвидсон-колледжа в Северной Каролине обнаружили новые свидетельства существования сложной цивилизации, оставленных давними майями на севере полуострова Юкатан, благодаря использованию лазерной технологии. С помощью лазерного исследования ученые смогли обнаружить фантастическую архитектуру в районе Пуука, созданную древними майями.

Об этом пишет LiveScience.

Среди найденных построек были искусственные водоемы, более 1200 печей, несколько террас для сельского хозяйства и примерно 8000 артефактов.

Исследователь Уильям Рингл, почетный профессор антропологии в Дэвидсон-колледже, Северная Каролина, объяснил, что этот район преуспевал, и майя имели доступ ко всему необходимому для своей жизни.

Также были обнаружены четыре больших акрополи, построенных примерно 700 лет до нашей эры, и общественные центры, свидетельствующие о высоком уровне организации и развитости цивилизации майя в этом районе.

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Информация о древних поселениях майя в этих местах была известна еще с 1840-х годов, но только сейчас с помощью широкомасштабного лазерного сканирования удалось получить более полную картину.

Лазерные волны, установленные на самолетах, проходили через землю, а полученные обратные сигналы позволили создать подробную трехмерную карту местности. Такие методы позволяют ученым глубже понять жизнь древних цивилизаций и их влияние на развитие общества.

Напомним, в Мексике нашли каноэ майя XVI века, окруженное костями животных и людей.

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