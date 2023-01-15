На россии командир взвода взорвал гранату в воинской части: трое погибших, 16 раненых, 8 пропавших

В Белгородской области россии на хуторе Тоненькое произошел взрыв, в результате чего возник масштабный пожар. Оказалось, что один из солдат в воинской части, расположенной в сельском доме культуры, взорвал гранату РГД-5.

После взрыва сдетонировали находившиеся в комнате хранения оружия боеприпасы. В результате инцидента погибли трое российских военнослужащих, 16 получили ранения, а восемь числятся пропавшими без вести.

российские СМИ и Телеграмм-каналы сообщают, что инцидент произошел в субботу, 14 января. Его виновником стал командир взвода, старший сержант – именно он взорвал гранату в расположении.

"В результате сдетонировали боеприпасы в комнате хранения оружия. Предварительно трое военнослужащих погибли, еще 16 пострадали, а восемь пропали без вести. Площадь возгорания составила 450 кв. м. Возбуждено уголовное дело. Подробности трагедии уточняются. Возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

Один из российских Телеграмм-каналов пишет, что взрыв в Белгородской области устроил военнослужащий из Свердловской области. По предварительной информации, все пострадавшие и погибшие мобилизованы.

Ранее сообщалось, как на россии во время празднования нового года мужчина запустил салютом в многоэтажку.

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