На сколько снижается пенсия при переезде в дом престарелых при переезде в дом престарелых

Некоторые пенсионеры со временем переселяются в дом престарелых. Если это государственное учреждение, размер их выплат сокращается.

Сохраняемая сумма выплат определяется видом пенсии, которую получает человек. Об этом сообщает UAportal со ссылкой на сайт "На пенсии".

Стоит заметить, что если в дом-интернат переселяется пенсионер, который является ребенком-сиротой, размер его выплат остается неизменным.

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Какая пенсия остается:

людям, которые получают пенсию по возрасту, сохраняется лишь 25% выплат.

пенсионеры по инвалидности также получают 25% своей пенсии.

тем, кто получает выплаты в связи с потерей кормильца, остается 50%.

Если у пенсионера на иждивении есть нетрудоспособные лица, выплата распределяется следующим образом:

пенсионеру полагается 25% от общей суммы выплат;

нетрудоспособные члены семьи, которые находятся на его иждивении, получают до 50%.

Остаток пенсии переводится в учреждение, в котором проживает лицо. Эти средства направляются на обеспечение и улучшение условий его пребывания.

Раньше мы рассказывали, какие льготы доступны пенсионерам после 70 лет.

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