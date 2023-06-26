На востоке Испании обнаружили древнеримские рисунки непристойного характера возрастом 2000 лет: имеет исключительное историческое значение

На востоке Испании на руинах античного римского форта Тоссаль-де-ла-Кала на побережье Бенидорма нашли петроглифы, изображавшие рога изобилия, лицо и фаллос. Форт был построен около 77 г. до н. и использовался в качестве укрепляющего сооружения для войск полководца и государственного деятеля Квинта Сертория.

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Об этом пишет NV.ua

Также форт использовался для наблюдения и защиты территории во время Серторианских войн — гражданской войны, которая велась мятежниками против римского правительства.

В 1940-х годах на это место наткнулся отец Игнасио Мария Бильда, после чего его исследовал профессор М. Тарраделл в 1965 году.

Резьбу на камне вероятно сделал около 2000 лет назад один из жителей форта. Рисунок имеет размер примерно 57 на 42 сантиметра. По мнению Хесуса Мораталла, доцента археологии Университета Аликанте и руководителя раскопок рисунок неполный, ведь верхний правый квадрант камня отсутствует. Как залегает Морталла, рельеф имеет очень большое историческое значение.

Напомним, археолог-любитель нашел в Германии клад с кельтскими монетами в возрасте 2000 лет.

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