На Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании: пострадали 26 человек (фото и видео)

Трагическое событие произошло в Керецковском сельском совете. Местный депутат в помещении взорвал гранаты во время сессии.

Как сообщила полиция Закарпатской области, в 11:37 в полицию поступило сообщение о трагическом событии, которое произошло в здании Керецковского сельского совета во время заседания сессии. По предварительной информации, один из депутатов взорвал гранаты.

МВД Украины сообщает, что в результате взрыва пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии.

"Медики проводят реанимационные мероприятия по отношению к мужчине, который взорвал гранаты", – говорится в сообщении.

Тем временем в сети появилось видео, как депутат бросил две гранаты, которые достал из кармана и бросил под ноги участников заседания.

На месте происшествия работают все профильные службы, в том числе следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств и причин происшествия.

Что известно о депутате, бросившем гранаты в помещении сельсовета

Журналист Виталий Глагола пишет, что подрывником был 54-летний депутат Керецковского сельского совета от партии "Слуга Народа", проживающей в селе Кушница.

По его информации, во время проведения сессии Керецковской тергромады осуществлялось обсуждение назначения и определения условий оплаты труда председателя Керецковской территориальной общины на 2024 год.

"За несколько минут до взрыва депутат Сергей Батрин ссорился с коллегами, что нельзя во время войны выделять сельскому голове надбавку в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада. Скорее всего, этот вопрос вызвал возмущение Батрина, поскольку в предварительном голосовании он отказался признавать работу председателя сельсовета удовлетворительной, однако его претензии и аргументы на коллег не возымели действия - тогда он просто вышел и вернулся уже с гранатами и вмешался в дискуссию со словами "можно я скажу?" и, достав из кармана куртки три предмета, бросил их на пол, в результате чего прогремели три взрыва", — пишет журналист.

Между тем в полиции сообщили, что следователи квалифицировали происшествие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Кроме того, Служба безопасности Украины будет расследовать происшествие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УКУ.

Батрину грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Он сам в больнице в тяжелом состоянии.

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