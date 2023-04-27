На Землю начнут падать спутники: чего ждать от 'солнечного максимума' в 2025 году

У Солнца есть периоды, известные как "солнечный максимум". Новый пик солнечной активности выпадает на 2025 год. Этот солнечный максимум будет мощнее предыдущего настолько, что жители не полярных регионов смогут наблюдать полярное сияние. Кроме того, увеличение солнечной активности негативно повлияет на работу электронных устройств.

Об этом пишет ScienceAlert.

Ученый Мэтью Оуэнс из Университета Рединга, Великобритания, утверждает, что от усиленной солнечной активности могут пострадать спутники на орбите и астронавты на двух космических станциях: МКС и Тяньгун.

Мощные солнечные вспышки выделяют большое количество энергии, которая достигает Земли и пространства вокруг нее. Излучение такой силы очень опасно для здоровья астронавтов и пассажиров самолетов. Кроме того, солнечная энергия может нарушить работу оборудования орбитальных и космических кораблей и прекратить работу спутников, в результате чего они могут упасть в атмосферу земли.

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На здоровье людей усиленное солнечное излучение не отразится. За это можно поблагодарить озоновый слой и магнитное поле Земли. Но для энергосистем солнечное влияние очень негативно: вплоть до длительных отключений электричества в разных частях Земли.

Напомним, мы уже писали об угрозе глобального потепления планете.

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