Налоги в Украине: власти заставят платить репетиторов, арендодателей и таксистов

Украинское правительство рассматривает новые правила налогообложения самозанятых, включая водителей такси. В частности, это касается тех, кто работает в Uber, Uklon, Glovo и OLX. Цель этих изменений – легализовать деятельность самозанятых лиц и увеличить налоговые поступления в государственный бюджет.

Предложены два основных сценария. Согласно первому онлайн-платформы будут передавать данные о доходах своих пользователей налоговой службе. Далее самозанятые лица смогут самостоятельно платить 5% налога со своих доходов. Такой подход упростит налогооблагаемую процедуру для физических лиц. Об этом говорится в материале Forbes.

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Издание пишет, что Министерство финансов Украины предложило два варианта налогообложения для онлайн-сервисов, таких, как Uber, Uklon, Glovo, а также онлайн-продавцов на платформах типа OLX. Новые подходы направлены на борьбу с неофициальной занятостью и увеличение поступлений в бюджет.

Первый вариант предполагает, что онлайн-платформы будут передавать данные о доходах своих пользователей в налоговую службу. Это позволит самозанятым лицам регистрироваться, открывать специальные счета и платить налоги автоматически. От них будет удерживаться 5% оборота, что значительно упростит процедуру налогообложения.

Второй вариант, поддерживаемый главой финансового комитета Верховной Рады Данилом Гетманцем, предусматривает, что онлайн-платформы будут выполнять роль налоговых агентов. В этом случае платформы будут самостоятельно удерживать и платить налоги с заработка пользователей, что гарантирует их уплату.

Введение новых правил призвано решать проблему неофициальной занятости в сфере онлайн-услуг. Аналитики оценивают, что дополнительные поступления в бюджет от этих изменений могут составить 6-7 миллиардов гривен ежегодно.

Ожидается, что новое законодательство может быть принято в ближайшее время, что создаст равные условия для всех участников рынка и значительно увеличит поступления в государственный бюджет.

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