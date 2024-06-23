Нарушения со стороны ТЦК: куда жаловаться, список номеров

В Украине работает горячая линия, куда можно обратиться, если вы считаете, что работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) превысили свои полномочия.

В командовании Сухопутных войск ВСУ Украины отмечают, что в случае, если вы стали свидетелем или жертвой превышения полномочий со стороны работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), вы можете обратиться на горячую линию: 0 800 301 937.

Горячая линия создана для оказания помощи гражданам Украины в тех случаях, когда работники ТЦК и СП действуют с нарушением законодательства.

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Кроме общеукраинского номера, в каждой области Украины также действуют отдельные контактные номера ТЦК и СП, куда можно обратиться за консультацией по мобилизации, социальной поддержке военнослужащих и членов их семей.

Контактные номера ТЦК и СП в вашей области можно найти на официальных сайтах Министерства обороны Украины или на страницах ТЦК и СП в социальных сетях.

Как подать жалобу на ТЦК и СП. Источник: facebook.com/UALandForces Как подать жалобу на ТЦК и СП. Источник: facebook.com/UALandForces

Как подать жалобу на ТЦК и СП. Источник: facebook.com/UALandForces Как подать жалобу на ТЦК и СП. Источник: facebook.com/UALandForces

Как подать жалобу на ТЦК и СП. Источник: facebook.com/UALandForces Как подать жалобу на ТЦК и СП. Источник: facebook.com/UALandForces

Как подать жалобу на ТЦК и СП. Источник: facebook.com/UALandForces Как подать жалобу на ТЦК и СП. Источник: facebook.com/UALandForces

Как подать жалобу на ТЦК и СП. Источник: facebook.com/UALandForces Как подать жалобу на ТЦК и СП. Источник: facebook.com/UALandForces

Обращайтесь на горячую линию или в ТЦК и СП вашей области, если вы сомневаетесь в законности действий работников этих органов

ОК Север

Киевский МТЦК и СП: (066) 033 78 17 (круглосуточно)

Киевский ОТЦК и СП: (066) 033 78 26 (08:00-19:00)

Житомирский ОТЦК и СП: (066) 033 78 86 (08:00-18:00)

Черниговский ОТЦК и СП: (066) 033 27 54 (08:00-18:00)

Черкасский ОТЦК и СП: (066) 033 78 93 (08:00-17:00)

Сумской ОТЦК и СП: (066) 032 89 20 (08:00-18:00)

Полтавский ОТЦК и СП: (066) 032 89 24 (08:00-18:00)

ОК Юг

Кировоградский ОТЦК и СП: (066) 033 79 62 (круглосуточно)

Николаевский ОТЦК и СП: (066) 033 79 52 (круглосуточно)

Одесский ОТЦК и СП: (066) 033 79 37 (круглосуточно)

Винницкий ОТЦК и СП: (066) 033 79 65 (круглосуточно)

Херсонский ОТЦК и СП: (066) 033 79 42 09:00-18:00

ОК Запад

Закарпатский ОТЦК и СП: (066) 033 80 24 (круглосуточно)

Ивано-Франковский ОТЦК и СП: (066) 033 80 59 (круглосуточно)

Тернопольский ОТЦК и СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00)

Хмельницкий ОТЦК и СП: (066) 033 80 94 (9:00-17:00)

Волынский ОТЦК и СП: (066) 033 79 88 (08:00-18:00)

Львовский ОТЦК и СП: (066) 033 79 91 (круглосуточно)

Ровенский ОТЦК и СП: (066) 033 79 81 (круглосуточно)

Черновицкий ОТЦК и СП: (066) 033 80 61 (круглосуточно)

ОК Восток

Днепропетровский ОТЦК и СП: (066) 033 81 05 (08:30-16:30)

Запорожский ОТЦК и СП: (066) 033 81 29 (круглосуточно)

Харьковский ОТЦК и СП: (066) 033 81 62 (09:00-18:00)

Донецкий ОТЦК и СП: (066) 033 81 35 (круглосуточно)

Луганский ОТЦК и СП: (066) 033 81 69 (круглосуточно)

Горячая линия КСО ВС Украины: 0 800 301 937

Напомним, мы сообщали, в каких случаях ТЦК могут повторно направить повестку.

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