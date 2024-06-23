Нарушения со стороны ТЦК: куда жаловаться, список номеров
В Украине работает горячая линия, куда можно обратиться, если вы считаете, что работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) превысили свои полномочия.
В командовании Сухопутных войск ВСУ Украины отмечают, что в случае, если вы стали свидетелем или жертвой превышения полномочий со стороны работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), вы можете обратиться на горячую линию: 0 800 301 937.
Горячая линия создана для оказания помощи гражданам Украины в тех случаях, когда работники ТЦК и СП действуют с нарушением законодательства.
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Кроме общеукраинского номера, в каждой области Украины также действуют отдельные контактные номера ТЦК и СП, куда можно обратиться за консультацией по мобилизации, социальной поддержке военнослужащих и членов их семей.
Контактные номера ТЦК и СП в вашей области можно найти на официальных сайтах Министерства обороны Украины или на страницах ТЦК и СП в социальных сетях.
Обращайтесь на горячую линию или в ТЦК и СП вашей области, если вы сомневаетесь в законности действий работников этих органов
ОК Север
- Киевский МТЦК и СП: (066) 033 78 17 (круглосуточно)
- Киевский ОТЦК и СП: (066) 033 78 26 (08:00-19:00)
- Житомирский ОТЦК и СП: (066) 033 78 86 (08:00-18:00)
- Черниговский ОТЦК и СП: (066) 033 27 54 (08:00-18:00)
- Черкасский ОТЦК и СП: (066) 033 78 93 (08:00-17:00)
- Сумской ОТЦК и СП: (066) 032 89 20 (08:00-18:00)
- Полтавский ОТЦК и СП: (066) 032 89 24 (08:00-18:00)
ОК Юг
- Кировоградский ОТЦК и СП: (066) 033 79 62 (круглосуточно)
- Николаевский ОТЦК и СП: (066) 033 79 52 (круглосуточно)
- Одесский ОТЦК и СП: (066) 033 79 37 (круглосуточно)
- Винницкий ОТЦК и СП: (066) 033 79 65 (круглосуточно)
- Херсонский ОТЦК и СП: (066) 033 79 42 09:00-18:00
ОК Запад
- Закарпатский ОТЦК и СП: (066) 033 80 24 (круглосуточно)
- Ивано-Франковский ОТЦК и СП: (066) 033 80 59 (круглосуточно)
- Тернопольский ОТЦК и СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00)
- Хмельницкий ОТЦК и СП: (066) 033 80 94 (9:00-17:00)
- Волынский ОТЦК и СП: (066) 033 79 88 (08:00-18:00)
- Львовский ОТЦК и СП: (066) 033 79 91 (круглосуточно)
- Ровенский ОТЦК и СП: (066) 033 79 81 (круглосуточно)
- Черновицкий ОТЦК и СП: (066) 033 80 61 (круглосуточно)
ОК Восток
- Днепропетровский ОТЦК и СП: (066) 033 81 05 (08:30-16:30)
- Запорожский ОТЦК и СП: (066) 033 81 29 (круглосуточно)
- Харьковский ОТЦК и СП: (066) 033 81 62 (09:00-18:00)
- Донецкий ОТЦК и СП: (066) 033 81 35 (круглосуточно)
- Луганский ОТЦК и СП: (066) 033 81 69 (круглосуточно)
Горячая линия КСО ВС Украины: 0 800 301 937
Напомним, мы сообщали, в каких случаях ТЦК могут повторно направить повестку.
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