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Нарушения со стороны ТЦК: куда жаловаться, список номеров

Былим Елена

Нарушения со стороны ТЦК: куда жаловаться, список номеров
Куда можно подать жалобу на ТЦК

В Украине работает горячая линия, куда можно обратиться, если вы считаете, что работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) превысили свои полномочия.

В командовании Сухопутных войск ВСУ Украины отмечают, что в случае, если вы стали свидетелем или жертвой превышения полномочий со стороны работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), вы можете обратиться на горячую линию: 0 800 301 937.

Горячая линия создана для оказания помощи гражданам Украины в тех случаях, когда работники ТЦК и СП действуют с нарушением законодательства.

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Кроме общеукраинского номера, в каждой области Украины также действуют отдельные контактные номера ТЦК и СП, куда можно обратиться за консультацией по мобилизации, социальной поддержке военнослужащих и членов их семей.

Контактные номера ТЦК и СП в вашей области можно найти на официальных сайтах Министерства обороны Украины или на страницах ТЦК и СП в социальных сетях.

Как подать жалобу на ТЦК и СП. Источник: facebook.com/UALandForces
Как подать жалобу на ТЦК и СП. Источник: facebook.com/UALandForces
Как подать жалобу на ТЦК и СП. Источник: facebook.com/UALandForces
Как подать жалобу на ТЦК и СП. Источник: facebook.com/UALandForces
Как подать жалобу на ТЦК и СП. Источник: facebook.com/UALandForces
Как подать жалобу на ТЦК и СП. Источник: facebook.com/UALandForces
Как подать жалобу на ТЦК и СП. Источник: facebook.com/UALandForces
Как подать жалобу на ТЦК и СП. Источник: facebook.com/UALandForces
Как подать жалобу на ТЦК и СП. Источник: facebook.com/UALandForces
Как подать жалобу на ТЦК и СП. Источник: facebook.com/UALandForces

Обращайтесь на горячую линию или в ТЦК и СП вашей области, если вы сомневаетесь в законности действий работников этих органов

ОК Север

  • Киевский МТЦК и СП: (066) 033 78 17 (круглосуточно)
  • Киевский ОТЦК и СП: (066) 033 78 26 (08:00-19:00)
  • Житомирский ОТЦК и СП: (066) 033 78 86 (08:00-18:00)
  • Черниговский ОТЦК и СП: (066) 033 27 54 (08:00-18:00)
  • Черкасский ОТЦК и СП: (066) 033 78 93 (08:00-17:00)
  • Сумской ОТЦК и СП: (066) 032 89 20 (08:00-18:00)
  • Полтавский ОТЦК и СП: (066) 032 89 24 (08:00-18:00)

ОК Юг

  • Кировоградский ОТЦК и СП: (066) 033 79 62 (круглосуточно)
  • Николаевский ОТЦК и СП: (066) 033 79 52 (круглосуточно)
  • Одесский ОТЦК и СП: (066) 033 79 37 (круглосуточно)
  • Винницкий ОТЦК и СП: (066) 033 79 65 (круглосуточно)
  • Херсонский ОТЦК и СП: (066) 033 79 42 09:00-18:00

ОК Запад

  • Закарпатский ОТЦК и СП: (066) 033 80 24 (круглосуточно)
  • Ивано-Франковский ОТЦК и СП: (066) 033 80 59 (круглосуточно)
  • Тернопольский ОТЦК и СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00)
  • Хмельницкий ОТЦК и СП: (066) 033 80 94 (9:00-17:00)
  • Волынский ОТЦК и СП: (066) 033 79 88 (08:00-18:00)
  • Львовский ОТЦК и СП: (066) 033 79 91 (круглосуточно)
  • Ровенский ОТЦК и СП: (066) 033 79 81 (круглосуточно)
  • Черновицкий ОТЦК и СП: (066) 033 80 61 (круглосуточно)

ОК Восток

  • Днепропетровский ОТЦК и СП: (066) 033 81 05 (08:30-16:30)
  • Запорожский ОТЦК и СП: (066) 033 81 29 (круглосуточно)
  • Харьковский ОТЦК и СП: (066) 033 81 62 (09:00-18:00)
  • Донецкий ОТЦК и СП: (066) 033 81 35 (круглосуточно)
  • Луганский ОТЦК и СП: (066) 033 81 69 (круглосуточно)

Горячая линия КСО ВС Украины: 0 800 301 937

Напомним, мы сообщали, в каких случаях ТЦК могут повторно направить повестку.

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