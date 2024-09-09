Насчитывает всего 400 особей: в австралийском парке заметили одного из самых редких млекопитающих на Земле (видео)

Земля является местом обитания огромного количества видов, среди которых есть и очень редкие. Случайная встреча с такими существами – настоящая удача. Одним из таких редких видов является северный мохнатый вомбат.

Экологи были поражены, когда на видеозаписи с датчика движения увидели детеныша этого вида. Об этом пишет IFLScience.

Видео было зафиксировано датчиком движения, установленным учеными из Австралийской службы охраны дикой природы (AWC) в заповеднике Ричарда Андервуда (RUNR) на юго-западе Квинсленда. Всего исследователи просмотрели 100 часов видео, прежде чем обнаружили кое-что особенное.

Северные мохнатые вомбаты являются чрезвычайно редкими: их численность насчитывает примерно 400 особей, что делает их одними из наименее многочисленных млекопитающих Австралии. Ученые также предупреждают, что этот вид находится на грани исчезновения: осталось лишь три популяции - одна в заповеднике Ричарда Андервуда, другая в национальном парке Эппинг-Форест и третья в государственном лесу Поуранна.

По словам старшего полевого эколога AWC Энди Хоу, видео подтверждает, что эти чрезвычайно редкие вомбаты все еще размножаются в заповеднике, что вселяет надежду на их выживание. Исследователи подчеркивают, что, хотя это не первый детеныш, который появился в заповеднике, он стал первым, который был замечен на территории парка за последние несколько лет.

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Ученые также отмечают, что детеныш выглядит достаточно здоровым, что свидетельствует о хорошем питании и наличии всех необходимых питательных веществ для роста. Хоу считает, что видео предоставляет много информации о состоянии популяции в заповеднике и демонстрирует, что вомбаты находятся в благоприятных условиях для размножения.

Северный мохнатый вомбат (Lasiorhinus krefftii) является крупнейшим среди трех австралийских видов вомбатов. Эти животные могут достигать одного метра в длину и весить до 30 кг. Они являются коренными обитателями эвкалиптовых лесов Австралии, значительная часть которых была уничтожена в ІХ и ХХ веках из-за расчистки для сельскохозяйственных нужд. Кроме того, европейские колонизаторы активно охотились на вомбатов, считая их вредителями, подобно уже вымершему тасманийскому тигру.

К 1980-м годам оставалась лишь одна популяция вомбатов в небольшой части леса Эппинг, насчитывавшая всего 35 особей. Для защиты этого исчезающего вида был установлен 20-километровый забор вокруг их среды обитания, что помогло защитить их от динго и других хищников.

К счастью, популяция мохнатых вомбатов постепенно, но стабильно восстанавливается. Согласно данным, в 2024 году их количество в Австралии выросло до 400 особей. Недавно организация AWC получила грант на сумму 384 000 долларов США, который будет направлен на реализацию Плана действий по восстановлению популяции северного мохнатого вомбата. Этот проект предусматривает комплексный подход, включающий управление пожарами и улучшение пищевых ресурсов путем предотвращения проникновения крупных травоядных животных на территории, где обитают вомбаты.

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