Наступления со стороны Беларуси не будет, но есть нюанс: Жданов назвал реальную угрозу

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал вероятность военного вторжения в 2023 году со стороны Беларуси. По его мнению, нам стоит опасаться других реальных вещей.

Об этом он заявил в комментарии изданию УНИАН. Отвечая на вопрос, возможно ли наступление со стороны севера эксперт ответил отрицательно.

По его мнению, пока там не будет сконцентрировано около 100 тысяч войск рф, опасаться вторжения не стоит.

“Пока что мы можем получить из Беларуси только ракетные удары. С помощью ракет Х -22… либо ракетами С-300, С-400 по городам и объектам инфраструктуры", - отметил он.

По его словам, по войскам бить этими ракетами неэффективно, особенно если они находятся в лесистой местности.

При этом он подчеркнул, что залетать на территорию Украины российская авиация на сегодняшний день не может.

“Система ПВО у нас отработана и с самолетами мы разобрались. Для российской авиации небо Украины закрыто. Нет у них столько ракет, чтобы поймать наше ПВО, ранее они не смогли этого сделать", - подчеркнул Жданов.

Эксперт отметил, что сегодня десантного полка для осуществления захвата Киева сейчас на территории Беларуси нет. Также там отсутствуют необходимые полки для захвата дальнейшей территории.

“С учетом оборудования нашей границы, группировка нужна где-то от 70 тысяч, минимум 50 тысяч. В прошлом году в феврале было 45 тысяч", - уточнил он.

Напомним, ранее Жданов заявил, что Запад не хочет получить второго Гитлера, и не допустит победу россии, несмотря на некоторую медлительность в принятии решений.

Ранее стало известно, что Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Эти системы могут сыграть решающую роль в борьбе с российским вторжением.

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