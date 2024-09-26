Навзаєм, взаємно або взаімно: как правильно говорить на украинском

Часто можно встретить неправильный вариант слова, которое используют в ответ. Команда UAportal объясняет, откуда взялось это заблуждение и как правильно говорить.

В современном украинском языке слово навзаєм часто применяют как вежливый ответ на пожелания. Синонимом к нему есть слово взаємно. Хотя оно подобно русскому взаимно, его не считают калькой. Однако вариант взаімно, который иногда можно услышать в разговоре, является ошибкой, которой следует избегать.

Следует отметить, что слово навзаєм имеет древнегреческие корни и означает взаимодействие - буквально переводится как между собой или между лицами.

От этого слова также происходит прилагательное взаємний. Существует мнение, что это слово попало в украинский язык с польского, где wzajemny означает взаимность или обоюдность, проявленную с обеих сторон.

Как правильно писать слово взаимно

Иногда случаются ошибки в написании этого слова. Согласно словарю, оно пишется вместе – навзаєм, тогда как вариант на взаєм является неправильным.

Какие еще варианты ответной благодарности

Существует несколько альтернатив, которые могут заменить слова навзаєм или взаємно, однако их уместность всегда зависит от ситуации:

Спасибо, и тебе/и тебя!

Искренне благодарен/благодарна!

Спасибо большое!

Большое спасибо!

Чрезвычайно благодарен/благодарен!

Раньше мы рассказывали, что слова "вдруг" не существует в украинском языке.

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