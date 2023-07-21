Названные продукты, усиливающие и ослабляющие запах пота

Природный пот, выделяемый нашим телом, не имеет запаха, ведь почти полностью состоит из воды. Когда наша кожа влажная, бактерии на ней начинают активно размножаться, а их продукты жизнедеятельности приводят к появлению неприятного запаха. Если нет возможности принять душ сразу после пота, количество бактерий и их продуктов увеличивается, что приводит к еще более выраженному запаху.

Одной из причин увеличенного потоотделения есть потребление алкоголя и продуктов с глутаматом натрия и кофеином. Для уменьшения неприятного запаха пота рекомендуют ограничить потребление следующих продуктов:

Мясо, особенно в больших количествах, может вызвать неприятный запах, поскольку его переваривание происходит медленнее, чем переваривание растительной пищи. Продукты расщепления белка попадают в кровь и пот, где встречаются с бактериями и влекут за собой неприятный запах.

Некоторые овощи также могут вызвать неприятный запах пота. Исследователи рекомендуют заменить тыкву апельсинами, спаржу сельдереем, а брокколи и цветную капусту яблоками. Также полезно употреблять больше сырых овощей.

Острые приправы, такие как перец чили, содержат алкалоид капсаицин и другие химические вещества, которые могут увеличить потоотделение, в результате чего появляется больше пота и неприятный запах.

Некоторые ароматные приправы, как кумин, карри и тмин, также могут приводить к появлению неприятного запаха.

У некоторых людей избыток холина (витамин B4), содержащийся в тунце и красной рыбе, может вызвать рыбный запах тела.

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Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, руккола и капуста, содержат хлорофилл, который может помочь снизить щелочной уровень в организме и избежать неприятного запаха изо рта.

Мята обладает успокаивающими свойствами, помогающими уменьшить количество импульсов, доходящих до потовых желез, поэтому меньше выделяется пота.

Розмарин обладает дезодорирующим эффектом и блокирует рост бактерий, вызывающих неприятный запах. Кроме того, розмарин содержит цинк, что помогает снизить активность потовых желез.

Пить больше воды помогает избавить организм от токсинов и отходов, что способствует снижению неприятного запаха тела.

Вместо кофе и сладкого чая лучше употреблять травяные отвары, такие как шалфей, ромашка и мелисса или холодный зеленый чай, которые помогут бороться с неприятным запахом.

Напомним, мы уже писали, как справиться с запахом пота в жару.

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