Названы 5 главных лайфхаков для быстрого похудения

Похудение всегда требует усилий, поскольку ты соревнуешься со своей собственной ленью и борешься с организмом, который пытается сохранить статус-кво. Но не огорчайся! Есть несколько уловок, которые могут облегчить этот процесс. Давай рассмотрим пять лайфхаков, которые помогут удалиться от порога и добиться желаемого результата.

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Покупки в супермаркете – только когда ты сыт

Вспомни, что случается с тобой, когда голодный ты попадаешь в продуктовый магазин. Все, что там находится, становится подчеркнуто привлекательным для тебя. Чтобы избежать ненужных покупок, совершай свои супермаркетные походы после приема пищи, когда ты сыт.

В домашнем холодильнике – ничего лишнего

Ты можешь есть все, что хочешь, и при этом похудеть. Но самые вкусные и калорийные блюда не должны постоянно находиться большими количествами в домашнем холодильнике. Установи для себя такой алгоритм: купил разрешенную порцию – принес домой – съел – забыл об этом. Сделать это не всегда просто, особенно, если ты живешь с семьей, которая не всегда поддерживает твои усилия. Но бороться следует, поскольку полезные привычки в питании будут полезны для всех.

Застолье начинай с некалорийной пищи

Заполни свой желудок овощами, грибами, сложными углеводами и нежирным мясом и почти не останется места для высококалорийных вкусностей. Этот подход позволит удовлетворить потребность в пище с меньшим количеством калорий.

Правило пяти минут

Тренироваться иногда лень, но это совершенно нормально. Но если ты справишься с начальным барьером и начнешь тренировки, то станет значительно легче. Первые пять минут тренировки – самые трудные. Это называется "эффект выработки". Преодолей этот период, и потом адреналин сделает все за тебя.

Веди записи и решайся

Количество килограммов на весах – объективный показатель твоего прогресса. Создай график и записывай данные каждые две недели. Это не только поможет тебе отслеживать прогресс, но и станет мотивацией для дальнейших усилий. Мотивация – это то, что двигает тебя вперед.

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