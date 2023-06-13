Названы 5 самых эффективных народных средств, которые помогут отпугнуть комаров

Как отпугнуть комаров и сделать спрей от насекомых

Многие люди не особенно любят теплое время года из-за появления большого количества насекомых как в помещениях, так и на улицах, особенно в лесу и у водоемов. Однако theLime предлагает простые народные средства, которые помогут вам избавиться от комаров.

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Эфирное масло. Одним из самых известных "отпугивателей" комаров являются эфирные масла. Наиболее эффективны масла прямого отжима, хотя они могут быть немного дороже. Однако и более дешевые варианты также справятся с этой задачей. Комары не терпят запаха эфирных масел цитронеллы, гвоздики, лаванды, герани, лемонграсса, мяты, тимьяна, базилика или апельсина; Лимон и эвкалипт. Самым эффективным средством комаров и мошек является сочетание лимона и эвкалипта. Смешайте 10 мл эвкалиптового растительного масла с соком одного лимона. Нанесите на открытые участки кожи и наслаждайтесь прогулкой в лесу или пикником с друзьями. Комары не заинтересуются вашим "духом"; Ванилин. Еще одним средством, отпугивающим комаров и мошек, является ванилин. Вы можете просто нанести порошок на кожу или добавить его в любой крем: на 10 г крема понадобится 1 г ванилина. Другой вариант – растворить 1 ст. л. ванилина в стакане теплой воды и поставить рядом; Корица. Она имеет выразительный аромат, который отпугивает комаров. Растворите небольшое количество приправы в теплой воде и поместите емкость рядом; Спиртный раствор. Комары не терпят запах спирта, поэтому вы можете создать репеллент на его основе. В небольшую бутылку налейте три четверти спирта, добавьте 50 капель эфирного масла (например, лаванды, эвкалипта, лемонграсса) и долейте воду. Перед использованием хорошо встряхните и распылите.

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