Названы 5 ужасных лайфхаков для кухни, которые не работают и могут только навредить

Лайфхаков в области кулинарии и питания могут быть множество, однако не все из них полезны, и некоторые даже могут привести к неприятным последствиям при приготовлении пищи. Когда мы готовим еду, важно соблюдать осторожность, поскольку не слишком целесообразные советы могут привести к бытовым травмам.

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Один из таких нерекомендованных приемов – быстрое размораживание мяса. Если вы обнаружили, что забыли вынуть мясо из холодильника, и вам необходимо приготовить еду немедленно, соблазн воспользоваться "быстрыми" методами размораживания может быть велик. Однако следует избегать размораживания мяса с помощью фена или горячей воды, поскольку это может привести к пищевым отравлениям. По данным Министерства сельского хозяйства США, ускорение процесса размораживания с помощью тепла может способствовать размножению бактерий, что приводит к риску заболевания.

Еще один распространенный, но опасный прием – замораживание яиц в скорлупе. Согласно этому методу целые яйца замораживаются, после чего скорлупа очищается и нарезается на небольшие кусочки перед жаркой. Однако это может быть опасно, особенно для детей, поскольку жидкость внутри яиц расширяется во время замораживания и может привести к трещине в скорлупе. Это может вызвать порчу яиц и риск заражения бактериями. Вместо этого лучше перед замораживанием разбить яйца, взбить и заморозить смесь.

Что касается тостера, следует помнить, что это удобный прибор для подрумянивания хлеба, но использование его для приготовления других продуктов, например хлеба с сыром, может быть опасным. Приготовление продуктов, не предназначенных для тостера, может привести к возгоранию или повреждению устройства, поэтому следует ограничиться использованием тостера только для хлеба.

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Также следует избегать нагревания пластика, особенно с помощью кипяточной воды. При нагревании пластика могут выделяться вредные химические вещества, включая бисфенол А (BPA), связанный с повышенным риском рака. Даже если некоторые пластиковые изделия считаются безопасными, дешевый пластик может выпускать химикаты, которые могут попасть в пищу во время нагревания.

В заключение, лайфхак, предлагающий перевернуть кастрюлю с макаронами над дуршлагом, чтобы стекла вода также может быть опасным. Хотя этот метод широко распространен, он может привести к ожогам. Вместо этого лучше использовать обычный способ слияния воды, чтобы избежать неприятных последствий.

Важно помнить, что в кулинарии и питании необходимо понимать последствия применения разных лайфхаков и обеспечивать безопасность при приготовлении пищи. Лучше доверять проверенным и безопасным методам, а также пользоваться советами от профессионалов, чтобы наслаждаться вкусной и безопасной едой.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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