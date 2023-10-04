Названы один из самых простых и эффективных способов утеплить дом: лайфхак с фольгой

Меры по улучшению теплоизоляции вашего жилья могут быть очень эффективными, особенно в холодное время года. В этом могут помочь даже предметы.

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Один из таких простых и бюджетных лайфхаков, который может помочь сберечь тепло в доме или квартире, был предложен изданием Express.

Для максимальной сохранности тепла в комнате можно использовать самоклеящуюся радиаторную пленку, которая устанавливается за радиатором. Эта пленка изготовлена из фольги и имеет свойство отбивать тепло обратно в помещение, предотвращая его утечку через стены. Установка такой пленки помогает повысить температуру в комнате и снизить расходы на отопление.

Главное преимущество использования фольги для утепления состоит в том, что это экономически выгодное решение. Вы не должны тратить деньги на дорогостоящие отопительные системы или обогреватели. Пленку можно легко приобрести и установить самостоятельно, что делает ее доступной для большинства людей. Кроме того, стоимость этого метода возместится в будущем благодаря уменьшению коммунальных платежей, особенно для тех, кто имеет автономную систему отопления.

Следовательно, использование фольги для утепления является не только простым и бюджетным способом улучшить теплоизоляцию вашего жилья, но и эффективным способом снизить затраты на отопление и сохранить тепло в холодное время года.

Напомним, мы уже писали, как бюджетно утеплить здание.

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