Названы растения, которые лучше всего выращивать возле картофеля

Что хорошо растет у картофеля – что посадить между строчками картофеля

Издавна украинцы выращивают картофель и добавляют его в множество блюд. Но не все знают о хорошем соседстве этой культуры с определенными растениями.

Издание Sante Plus отметило, что картофель растет глубоко в почве, поэтому лучшими компаньонами являются те, которые не будут мешать клубню. Но некоторые корнеплоды могут быть полезны, поскольку они помогают отпугивать всевозможных вредителей.

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Эксперты предложили список растений, которые лучше выращивать рядом с картофелем:

базилик, салат, кинза, петрушка, зеленый лук, шпинат;

фасоль, горох;

капуста;

редис;

ромашка, пижма, чабрец, тысячелистник;

кукуруза;

хрен;

бархатцы, петуния, алиссум, кошачья мята.

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Главные преимущества некоторых из этих растений:

1. Салат, шпинат, зеленый лук и редис – это овощи с неглубокой корневой системой, которые могут заполнить пространство между растениями картофеля.

С другой стороны, поскольку картофель собирают в конце сезона, предпочтите выращивание овощей в начале сезона, которые будут собраны задолго до того, как вам нужно будет протоптать огород, чтобы выкопать картофель.

2. Хотя это и не было научно доказано, но некоторые садоводы обнаружили, что вкус клубней картофеля намного лучше благодаря присутствию некоторых растений, таких как мертвая крапива, хрен и бархатцы.

Также хрен делает картофель более устойчивым к вредителям и болезням.

3. Фасоль и другие бобовые также являются хорошими растениями-компаньонами для азотолюбивых овощей (таких как картофель), потому что они повышают уровень азота в почве.

4. Что касается петунии и алисума, то это цветы, которые привлекают полезных насекомых, чтобы отогнать определенных вредителей. Так же пижма и кориандр активно отпугивают колорадского жука.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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