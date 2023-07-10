Названы три платья, вышедшие из моды и ставшие антитрендом летнего сезона
Мода быстротечна, но это не значит, что нужно ежесезонно менять гардероб. Важно отказаться от ставших неактуальными вещей.
Такие вещи удешевят образ и испортят его. Поэтому откажитесь от вещей, которые еще несколько лет были популярными, а сейчас указывают на вашу безвкусицу.
Платье с пышной юбкой
Одно время довольно популярны были платья с пышной юбкой, которые похожи на то, что одевают девушки пин-ап. Для тематических мероприятий такая вещь подойдет, а вот для повседневной носки – плохой вариант. Модными остаются простые, лаконичные и силуэтные модели.
Платье-маллет
Неактуальными стали платья, имеющие короткое перед и удлиненную заднюю часть. Однако не спешите выбрасывать такую вещь, так как ее можно совершить одной длины.
Платье с резинкой и открытыми плечами
Такой фасон платьев раньше был на пике популярности, но сейчас уже устарел. Одежда в стиле кантри прекрасно сочетается с соломенными шляпами и изделиями из схожих материалов, но сейчас это показывает, что вы не следите за трендами и отстаете от них.
Ранее стилистка Алина Михайленко показала штаны, которые будут актуальны в 2023 году. Среди трендов карго, оверсайз и брюки со вшитой юбкой.
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