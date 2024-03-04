Не дайте кротам испортить ваш урожай: проверенные способы борьбы с вредителями

Настает время огородных работ, но перед тем, как что-то сажать, сначала следует обработать землю и отпугнуть вредителей. К примеру, кротов, которые разрушают огород и поедают растения.

Наименее вредными методами борьбы с этими животными являются запахи, которые им не нравятся. UAportal разобрался в этом вопросе и объяснит вам, как легко избавиться от всех кротов на вашем земельном участке.

Действенные и гуманные методы, которые помогут вам в борьбе с кротами

Сыворотка. Это продукт, который образуется при приготовлении творога из молока. Ее можно легко найти в любом магазине по низкой цене. Налейте по стакану сыворотки в каждую дыру, которую сделал крот на вашем огороде. Такой аромат отгонит грызуна, и он быстро покинет ваш участок.

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Чеснок и лимон. Еще один способ – это мелко нарезать головку чеснока и один лимон и посыпать чуть-чуть в каждую кучку, которую оставил крот. Такой метод заставит его срочно покинуть ваш огород.

Цветы. Кроты не переносят запаха нарциссов, чернобривцев и рябчика императорского. Эти растения очень ядовиты для вредителей, поэтому они не будут приближаться к земельному участку, если эти цветы будут на вашей клумбе.

Также в борьбе с кротами будут полезны укроп, сельдерей, чеснок, лук и базилик, они тоже имеют сильный аромат, пугающий кротов. Если посадить эти растения по краям участка, вы сможете сохранить свой урожай от вредителей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как оградить свою яблоню от вредителей и болезней и получить богатый урожай.

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