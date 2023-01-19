Не держится аромат духов: 7 способов, которые решат эту проблему

Духи – это тот самый неотъемлемый элемент стиля, как стрижка или туфли из качественного материала. Он может стать вашей визитной карточкой и помочь привлечь внимание окружающих. И вот вы выбрали абсолютно фантастический аромат и уже приготовились к комплименту, но никто его не замечает. Более того, запах не чувствуете даже вы, и причина не в слиянии с ним: он просто выветривается спустя несколько часов, не оставляя следов аромата на коже. Что делать в таком случае – рассказываем в сегодняшнем материале.

Устойчивость аромата зависит от его формы выпуска. Если ваш одеколон держится несколько часов, это не значит, что вы купили брак. Из-за низкой концентрации ароматических масел запах и не должен сохраняться дольше: в составе одеколона не более 5% душистых веществ, тогда как в туалетной воде – до 10%, и нормально, если оно держится 3-4 часа. Наиболее концентрированными считаются духи – в их составе до 30% ароматических масел. Они позволяют запаху держаться до 12 часов на коже и до 30 – на одежде. Если вам нужно, чтобы аромат сохранялся в течение рабочего дня, выбирайте парфюмированную воду: в ней до 20% душистых веществ, обеспечивающих до 8 часов стойкости.

Почему выветривается аромат

Одна из причин может быть в вашей коже: сухое активно впитывает ароматические масла, тогда как склонна к жирности, напротив, удерживает их. Кстати, потому и не рекомендуется растирать парфюм на запястье: вы распределяете его тонким слоем и втираете в кожу, из-за чего масла быстрее впитываются и запах исчезает. В магазине, когда вы тестируете аромат, "трение" помогает ему быстрее раскрыться, но дома забудьте об этом способе.

Также на стойкость может повлиять неправильное хранение духов: флакон не должен подвергаться прямому воздействию солнечных лучей. Оптимальным решением будет специальная полка под ароматы в закрытом шкафу, но только не в ванной. Дело в том, что солнце приводит к распаду химических связей компонентов, как и высокий уровень влажности. Если вы оставляете дух в холодильнике, то и здесь не удивительно, почему он быстро испортился: температура хранения должна быть в пределах 16-21°C.

Как продлить время действия духов

Наносите на "пульсирующие" участки. Кроме запястья, есть еще шея, сгиб локтя, участки за мочками ушей, и они реже рук подвергаются воздействию воды и мыла: вы же не будете игнорировать гигиену, чтобы сохранить аромат? Подышите на запястье. Да, звучит глупо, но иногда это помогает "реанимировать" запах, если вы не вымыли руки 10 раз с мылом и не ели чеснок. По законам физики, при нагревании вещества расширяются, и в случае с духами аромат становится более выраженным. Подбирайте духи по сезону. Цветочные и акватические ароматы со свежими нотами в холодную погоду раскрываются ужаснее и могут не ощущаться. Зато деревянные и восточные запахи, которые в жару кажутся "ядреными", отлично подходят для поздней осени, зимы и ранней весны. Смотрите на "базу" духов. Если вы ищете стойкий аромат, важно смотреть не только на общую композицию, но и базовые ноты в пирамиде. Предполагается, что именно они держатся дольше всего, однако цитрусы улетучиваются быстрее, чем, скажем, кожаные и пряные ноты. Используйте небольшие флаконы. 100-милилитровый флакон обойдется дешевле, чем три по 30 миллилитров, но это действительно выгодно, когда вы постоянно носите один аромат. Если у вас большой гардероб, дух может потерять свои свойства раньше, чем он закончится. Наносите аромат на увлажненную кожу. В случае сухой кожи увлажнение должно быть обязательным пунктом. Для этого примите душ и нанесите лосьон, крем без аромата или из одной линейки с духами, чтобы не смешивать разные ароматы. И не забудьте о волосах. Если вы хоть раз заходили на кухню, когда там жарили котлеты или лук, то, наверное, замечали, как хорошие волосы впитывают запахи. Перед укладкой брызните духами на расческу. Это позволит равномерно распределить вещества.

Напомним, UAportal собрал топ-5 советов, которые помогут сохранить маникюр и кожу рук во время уборки. Однако обыденные дела могут испортить их внешний вид, однако выход есть.

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