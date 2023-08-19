Не кладите чеснок в холодильник: почему так нельзя делать

Чеснок, который будет всегда оставаться свежим и ароматным – это не мечта, а реальность для всех хозяек. Ученые и исследователи выяснили самый лучший способ хранения этой специи.

О том, как правильно хранить чеснок, вам расскажет UAportal. Многие хозяйки знают, что чеснок – незаменимая специя в кулинарии, но именно хранение этого растения в городских условиях может стать настоящей проблемой. Чеснок быстро портится и высыхает, особенно при хранении в холодильнике.

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В то время как наиболее эффективный способ хранения чеснока заключается в использовании свечи и темноты. Поэтому оптимальным местом хранения чеснока в городской квартире является темное и сухое помещение с температурой от 16 до 20 градусов. Это может быть, например, бумажный пакет, оставленный на столе.

Однако еще существует одна хитрость со свечой. Вам нужно сжечь конец чеснока, где находятся корни, с помощью огня. Это поможет дольше оставаться ему свежим. После этого чесночные головки следует поместить в сухую емкость и оставить в темном и прохладном месте.

Напомним, ранее мы рассказали, как определить зрелость чеснока и правильно хранить его для продолжительной свежести урожая. Следует знать, что у созревшего чеснока желтеют нижние листья, а чешуи становятся плотными и крепкими.

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