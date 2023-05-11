Не кричите и не унижайте: 10 фраз, травмирующих психику ребенка

Родители являются самыми близкими людьми в жизни ребенка. Поэтому критика или крик с их стороны очень ранит малыша. Педиатр Юлия Себран в своем Instagram рассказала, каких фраз следует избегать, чтобы не навредить ребенку.

У меня нет на это денег

Вызывает много негативных эмоций у ребенка и утрату надежды на желаемую покупку.

Веди себя вежливо!

Вместо крика, спокойно объясните ребенку, почему ему не стоит так себя вести.

Не надо! Я сделаю все сама

Такими словами вы снижаете самооценку малыша и умаляете его достижения.

Я же тебе говорил, будь осторожен!

Не стоит ругать ребенка, если неприятность уже произошла. Ребенок отлично сам учится на своих ошибках.

Прекрати кричать

Ребёнок лучше реагирует на спокойный тон, чем на крик.

Я тебя уже трижды просил, сделай немедленно!

Не давите на ребенка. Говорите ласково и спросите, когда ребенок будет готов что-то сделать.

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Как тебе не стыдно?

Не вызывайте у ребенка чувство вины, ведь все совершают плохие поступки. Научите его различать плохое и хорошее.

Прекрати! Я сказал, что нельзя!

Попросите ребенка, относитесь к нему с уважением, так он послушается вас побыстрее.

Немедленно иди домой!

Не общайтесь с детьми повелительным тоном. Они на него не реагируют. Лучше спокойно попросите.

Ну-ка быстрее двигайся!

Не кричите и не унижайте ребенка, лучше спокойно попросите.

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