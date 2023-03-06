Не ответили на вопрос 'Кто идет?': на россии военный расстрелял двух собратьев

На россии в Курской области один из мобилизованных солдат расстрелял двух собратьев. Инцидент произошел в военной части в Суджанском районе (возле границы с Украиной) в ночь на 6 марта.

Местные СМИ и паблики сообщают, что непонимание между солдатами возникло, когда один из них стоял на посту часовым. Когда он заметил, что кто-то приближается, то воскликнул: "Стой, кто идет?" Не услышав ответ на вопрос, солдат срочной службы (пишут, что его зовут Магомед) взял в руки автомат Калашникова и открыл огонь на поражение.

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Как выяснилось впоследствии, Магомед расстрелял своих же сослуживцев. Один из них, 19-летний Тамир, скончался на месте, а второй, 22-летний Владислав, получил ранения — был экстренно доставлен в больницу.

"При этом все трое срочников служат в армии уже 8 месяцев. Почему двое из них не отозвались на окрик часового, пока неясно", – пишут российские СМИ.

Ранее на россии пьяный российский военный пришел в ночной клуб с автоматом. Мужчина направлял оружие на гражданских.

А в январе этого года в Белгородской области россии произошел взрыв, в результате чего произошел масштабный пожар. Оказалось, что один из солдат в воинской части, расположенной в сельском доме культуры, взорвал гранату РГД-5.

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