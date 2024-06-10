Не перехватили ни одной ракеты: ВСУ ночью поразили российские С-300 и С-400 в Крыму - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на понедельник, 10 июня, поразили российские зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Атаки получил один зенитный ракетный дивизион С-400 оккупантов в районе Джанкоя и еще два дивизиона С-300 возле Черноморского и Евпатории.

"Ни одна из наших выпущенных ракет не была перехвачена "высокоэффективной" противовоздушной обороной противника", – говорится в сообщении Генштаба.

Читайте также: Оккупированный Крым становится смертельной ловушкой для кремлевских войск

В частности, в указанных районах после ударов украинских ракетчиков зафиксировали немедленное прекращение работы радаров комплексов С-300/С-400. Кроме того, военные отметили дальнейшую детонацию боекомплектов во всех трех районах стартовых позиций зенитных ракетных дивизионов России.

В Генштабе заметив, что благодаря удачной боевой работе Сил обороны, противовоздушная оборона российских оккупантов в Крыму понесла существенные потери.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Севастополе жаловались на атаку морского дрона.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !