Не ставьте микроволновки на холодильник: чем это чревато на кухне

Микроволновая печь сегодня стоит почти на каждой кухне. Чтобы этот девайс не превратился во врага на вашей кухне, следует знать, как правильно его устанавливать.

Перед установкой обязательно прочитайте инструкцию. По правилам необходимо соблюдать удаленность от других бытовых приборов, а также не забывать про вентиляцию.

Это бытовая техника с нагреванием, поэтому корпус должен охлаждаться естественным путем.

Обязательно учитывайте, что от микроволновки по бокам должно быть расстояние в 10-15 см, а также около 20 см сверху для вентиляции.

Кроме того, если вы планируете ставить микроволновую печь во встроенный шкаф, необходимо всегда при готовке держать дверцу открытой.

Если вы решили установить микроволновку над плитой, то не забудьте про защитный экран над плитой, который закроет ее от перегрева.

Если вы планируете поставить микроволновую печь на посудомоечную машину - позаботьтесь о термоизолирующей подставке.

Чаще всего микроволновую печь ставят на холодильник.

Почему микроволновку нельзя ставить на холодильник?

частая вибрация холодильника приводит к снижению эксплуатации внутренних деталей. А сам холодильник получит царапины, которые оставит на нем микроволновка. Кроме того, это чревато падением техники.

регулярный нагрев стен холодильника от микроволновки может привести к повреждению компрессора.

нагревание верхней части холодильника, а также охлаждение его изнутри может закончиться плесенью.

подключение двух электроприборов в одну розетку создаст высокую нагрузку.

Эксперты предупреждают, что длительная эксплуатация микроволновой печи в режиме активной готовки пищи не допустима.

Допускается лишь временный разогрев пищи. В таком случае следует учесть некоторые моменты при эксплуатации печи на холодильнике.

1. Вентиляция

2. Теплоизоляционный слой

Отметим, что самым идеальным местом для установки микроволновой печи является подвешивание на кронштейне. Также допускается использование ее на подоконнике и под столешницей, с учетом вышеуказанных советов о вентиляции.

Ранее UAportal рассказал про 7 секретных функций использования микроволновой печи. Вы будете поражены тем, на что способен этот бытовой прибор.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!