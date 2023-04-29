Не требует выпечки: рецепт яблочно-лимонного пирога
Этот пирог подают холодным. Его цитрусовая свежесть в сочетании с яблочной кислинкой и нежным кремом сводят с ума.
Ингредиенты:
Печенье – 800 г
Масло сливочное –180 г
Шоколад –100 г
Изюм –150 г
Для начинки:
Сыр кисломолочный – 200 г
Лимон –2 шт.
Яблоки – 3 шт.
Орехи – 200 г
Сахар –200 г
Сахар ванильный – 10 г
Масло сливочное – 40 г
1. Измельчите печенье в блендере. К растопленному сливочному маслу добавьте кусочки шоколада и перемешайте до однородности. Изюм промойте и обсушите.
2. Крошку из печенья, изюм и масло с шоколадом вымешайте в миске. Возьмите форму и распределите по ее дну и стенкам шоколадную массу. Отправьте в холодильник на 30 минут.
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3. Помойте лимоны и яблоки. Лимоны нарежьте кусками и пропустите через мясорубку. Поставьте вариться, добавив 100 г сахара. Варить 5 минут. Охладите.
4. Очистите яблоки. Нарежьте кубиками и обжарьте на масле 7 минут. Охладите. Измельчите орехи.
5. Разотрите творог из 100 г сахара и ванилином. Распределите творожную массу по основанию из печенья. Поставьте в холодильник на 20 мин.
6. Выложите лимонную массу, охладите. В последнюю очередь выложите яблочную массу и посыпьте орешками.
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