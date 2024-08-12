Неделя начинается со сверхмощной восьмибалльной магнитной бури: как защититься

В понедельник, 12 августа, на Земле начался восьмибалльный геомагнитный шторм. Этот период опасен для метеозависимых людей и для лиц с хроническими заболеваниями.

На сайте сервиса Meteoagent отмечается, что во вторник, 13 августа, сила геомагнитной бури стихнет до 4 баллов. Впрочем, такой уровень силы шторма все же будет опасен.

Магнитные бури в августе 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнитные бури в августе 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, которые могут быть вызваны выбросами солнечной энергии. Эти колебания могут оказывать влияние на работу электросетей и спутников, а также на самочувствие людей.

Воздействие магнитных бурь на людей:

Головная боль Это самый распространенный симптом, который может сопровождаться головокружением, тошнотой и рвотой.

Изменение АД: Магнитные бури могут привести к повышению или понижению давления, что может быть опасным для людей с гипертонией или гипотонией.

Нарушения сна: Многие люди испытывают проблемы со сном во время магнитных бурь, им тяжело уснуть или они просыпаются ночью.

Снижение работоспособности: Магнитные бури могут привести к снижению концентрации внимания, утомляемости, апатии.

Обострение хронических заболеваний: Люди с хроническими заболеваниями, такими как артрит, астма, сердечно-сосудистые заболевания могут ощущать обострение симптомов во время магнитных бурь.

Как защититься от магнитных штормов:

Не переутомляйтесь физически и эмоционально.

Сон имеет большое значение для вашего самочувствия, особенно во время магнитных бурь.

Вода помогает выводить из организма токсины, которые могут скапливаться во время магнитных бурь.

Ешьте продукты, богатые витаминами и минералами, чтобы поддержать иммунитет.

Уменьшите употребление кофеина и алкоголя: эти вещества могут усугублять симптомы, вызванные магнитными бурями.

Принимайте контрастный душ: это поможет улучшить кровообращение и снизить головную боль.

Свежий воздух и физическая активность помогут вам лучше себя чувствовать.

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