Недвижимость со 'скидкой': как и на сколько украинцам удается сбить цену на квартиры

Украинцы чаще всего покупают компактные старые квартиры старше 35 лет со средней площадью около 48 кв. м. На более новые квартиры, построенные за последние 15 лет, приходится лишь четверть от всех сделок.

При этом реальная стоимость проданного жилья оказывается примерно на 25% ниже средней цены в объявлениях. То есть при покупке недвижимости покупатели часто снижают цену. Такую информацию обнародовала народная депутат Елена Шуляк ("Слуга народа") в своем Telegram.

Она также подчеркнула, что рынок недвижимости постепенно возобновляет свою активность.

"В течение года количество сделок на рынке недвижимости выросло на 14%, но это все еще составляет лишь 70% от довоенного уровня. Основная часть сделок приходится на квартиры (60%), а остальные – на частные дома", – отмечается в сообщении.

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В то же время отмечается, что наибольший спрос на жилье наблюдается в западных регионах Украины, преимущественно вне крупных городов.

"Локация имеет решающее значение. 78% соглашений заключают за пределами областных центров, причем на столицу приходится только 10%. Активнее всего покупают жилье именно на западе страны", – сообщила народная депутат.

Шуляк отметила, что при покупке недвижимости украинцам часто удается существенно снизить стоимость – реальные цены продажи оказываются на 25% ниже средних, указанных в объявлениях. Это говорит о том, что именно покупатель диктует условия на рынке.

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В то же время, ипотечные соглашения в Украине остаются редкостью – их доля сократилась до 4%, что соответствует уровню 2021 года. Около половины таких кредитов оформляется в Киеве и Киевской области. Таким образом, на большинстве территорий страны жилье с помощью ипотеки почти не покупают.

"Процесс строительства новых проектов также движется медленно. На западе Украины появляются новые объекты, но в Киеве в основном завершают строительство ранее начатых проектов. Более дешевые жилищные комплексы часто замораживаются, поскольку ресурсы преимущественно направляют на премиум-класс. Это может привести к дефицита качественного жилья в будущем", – отметила Шуляк.

Напомним, стоимость аренды 1-комнатных квартир в Украине быстро изменилась.

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