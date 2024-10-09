Некоторые гривны не примут в банках: что необходимо проверить

Некоторые купюры гривны могут не принимать в банках на вполне законных основаниях. Дело в том, что действующие нормы позволяют отказывать в приеме поврежденных купюр.

В НБУ пояснили, что речь идет, в частности, о банкнотах, которые пострадали от огня, воды, разнообразных жидкостей или химических веществ, в результате чего их площадь при проверке может уменьшиться до менее чем 55% от первоначального размера купюры. Об этом пишет OBOZ.UA. Кроме того:

если две или более банкнот были повреждены и слиплись между собой, владельцу не стоит самостоятельно разъединять их;

банкноты, загрязненные химическими и радиоактивными веществами, любыми токсичными органическими субстанциями, которые влияют или при определенных условиях могут негативно влиять на здоровье человека.

"Территориальные подразделения Национального банка осуществляют обмен настоящих банкнот, загрязненных химическими и радиоактивными веществами, любыми токсичными органическими субстанциями, только при наличии документа о проведении дезинфекции. И/или дезактивации банкнот, предоставленного учреждением (лицом), на которое в соответствии с законодательством Украины возложены функции по их проведению", – отметили в регуляторе.

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В то же время было подчеркнуто: если поврежденные банкноты гривны "сохранили целую часть площадью не менее 55% своей первоначальной площади", кассиры банков обязаны принимать их без ограничений. Также могут быть приняты порванные или разрезанные на две части банкноты, при условии, что:

на них сохранились оба одинаковых номера и серия;

общая площадь этих частей является не меньшей, чем 55% первоначальной площади банкноты.

"Поврежденные банкноты, составленные из двух или более частей, банки обязаны изымать из обращения и принимать на исследование по инициативе граждан-предъявителей как сомнительные относительно подлинности и/или платежности и в установленном порядке направлять для проведения исследования в соответствующие территориальные подразделения Национального банка. По результатам этих исследований, которые осуществляются Национальным банком бесплатно, клиентам возмещается соответствующая сумма денежных знаков национальной валюты, признанных настоящими и платежными", – рассказали в Нацбанке.

Напомним, ранее в НБУ рассказали, какие купюры планируют вывести из оборота в ближайшее время.

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