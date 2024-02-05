Некоторым пенсионерам не будут увеличивать выплаты в марте: о ком идет речь

Кому из украинцев не увеличат пенсии в марте

Уже скоро, в марте, нас ждет очередная индексация пенсий. Однако не все пенсионеры смогут ощутить на себе ее приятные последствия.

Об этом сообщает 24tv.ua. Помните, что это общая информация. За более подробной консультацией рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд Украины.

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Кому не повезет с индексацией?

Вышедшие на пенсию менее 3 лет назад. Их выплаты еще не успели "адаптироваться" к рыночным условиям, поэтому им придется подождать.

Те, кто получает высокие пенсии. Эта категория пенсионеров не нуждается в дополнительной поддержке со стороны государства.

Эта категория пенсионеров не нуждается в дополнительной поддержке со стороны государства. Те, кто получает расчетную пенсию ниже минимальной. Им государство доплачивает разницу, чтобы уравнять выплаты до минимального уровня. После индексации сумма доплаты просто заменится новой, большей, поэтому фактически ничего не изменится.

Какие прибавки можно получить?

Помимо индексации, пенсионеры могут рассчитывать на разные надбавки, не зависящие от нее. Для их получения

Прибавки по возрасту:

от 70 до 74 лет: 300 грн

300 грн от 75 до 79 лет: 456 грн

456 грн от 80 лет: 570 грн

Прибавки за стаж:

за каждый сверхурочный год: 1% от размера пенсии (но не больше 20,9 грн)

Остальные надбавки:

за воспитание ребенка до 18 лет: 150 грн

150 грн за звание "Почетный донор Украины": 292 грн

Идентификация пенсионеров:

У пенсионеров со статусом ВПЛ есть время до 31 марта 2024 года, чтобы пройти идентификацию.

Минимальная и максимальная пенсия:

Минимальная: 2 361 грн

2 361 грн Максимальная: 23 610 грн

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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