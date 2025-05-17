Неожиданный поворот погоды: стоит ли ждать заморозков в июне

В мае вместо привычного тепла украинцев удивили заморозки и даже снегопады. Несмотря на то, что до начала лета осталось всего две недели, прохладная погода до сих пор держится.

О том, стоит ли еще ожидать заморозков в Украине, в интервью для 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. В Украине раньше уже фиксировали заморозки даже в июне.

"Если посмотреть статистику, то подобные атмосферные явления случаются как в мае, так и в июне", – сообщила Наталья Птуха.

Читайте также: Погода с сюрпризом: после тепла в Украину вернутся холода - Диденко

В то же время представитель Укргидрометцентра выразила надежду, что после затяжного периода северных влияний может измениться барическая ситуация, то есть характер циркуляции воздушных масс и в Украину начнет поступать больше тепла.

Интересно, что за весь период метеорологических наблюдений в Украине низкие температуры, зафиксированные в июне, колебались от +1 до +9 градусов. В некоторых регионах – в частности в горных местностях, а также на Волыни, Ровенской области, севере, северо-востоке и Днепропетровской области – местами температура опускалась до 0,3 – 3,4 градуса мороза. А на высокогорье Карпат фиксировали даже до -5°C.

Раньше мы рассказывали, какой будет погода в Украине 17 мая.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!