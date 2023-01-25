Неприхотливый, послушный и быстрорастущий: как правильно ухаживать за хлорофитумом

Хлорофитум – комнатное растение, которое идеально подходит для начинающих цветоводов. Он сочетает в себе простоту и красоту, при этом совсем не капризный. Хлорофитум часто можно встретить в офисах, садах и детских комнатах. Он быстро растет, а весной и летом на тонких стеблях появляются сначала мелкие белые цветы, а затем крохотные розетки листьев. Подробно о том, как ухаживать за растением в домашних условиях, расскажет UAportal.

Уход за хлорофитумом

Хлорофитум достаточно неприхотливое растение, и выращивать его не сложно даже для начинающих комнатного цветоводства. Лучше всего он чувствует себя в светлом или слегка затемненном месте. Его можно отнести как к солнцелюбивым, так и к теневыносливым растениям. Но в тени у пестролистных форм теряется яркая окраска листьев. В течение нескольких часов в день переносит прямой солнечный свет.

Хорошо подстраивается к достаточно большому спектру температур. В летнее время хлорофитум можно выносить на открытый воздух, но разместить его следует так, чтобы место, где он стоит, было защищено от ветра и дождя. В зимний период предпочтительно, чтобы температура в помещении не опускалась ниже 10°C.

Поливают с весны до осени обильно, так как во время вегетационного периода нужно много воды. При недостатке воды образует многочисленные клубневидные утолщения. Зимой полив сокращают, следя за тем, чтобы между поливами субстрат не пересыхал.

Хлорофитум хорошо реагирует на подкормку, особенно весной. В вегетационный период подкармливают 2 раза в месяц минеральными и органическими удобрениями.

Пересаживают хлорофитум весной: в феврале-марте. Молодые – каждый год, взрослые экземпляры – через 2-3 года. Корни у хлорофитума сильно разрастаются, поэтому необходимо брать широкий горшок.

При пересадке обязательно обратите внимание на корни растения: если оно образовало немало крупных клубневидных утолщений на корнях, это свидетельствует о нерегулярном поливе. Пересаживают растение в субстрат с кислотностью почвы близкой к нейтральной (pH 6-7,5), легкой, рыхлой. Его состоят из дерновой, листовой, перегнойной земли и песка (2:2:2:1) или дерновой, листовой земли и песка (3:2:1). Необходим хороший дренаж.

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Размножение хлорофитума

Размножают растение, в идеале, весной, на практике – при необходимости, когда растение слишком обросло цветоносами или корни уже заполнили весь горшок и почти не остается места для земли.

Прочную розетку с длиной листьев около семи сантиметров можно просто прикопать в соседний горшок с землей, а стебель, соединяющий ее с основным растением, не обрезая, прижать к земле шпилькой. Когда отросток укоренится, стебель перерезают.

Еще вариант – оторвать "детишку", поставить в стакан с водой и подождать, пока корни не будут около 2-2,5 сантиметров. (Главное – не забывать подливать в емкость воду). После этого посадить отросток в горшок обычным способом.

Хорошо переносит разделение при пересадке. При этом слишком разросшиеся корни можно подрезать на треть – на состоянии растения это никак не скажется.

Возможные трудности выращивания

Кончики листьев становятся коричневыми (буреют). Причиной может быть механическое повреждение или недостаток питания или слишком теплый и сухой воздух.

На листьях появляются коричневые пятна. Причиной может быть чрезмерный полив при высокой температуре зимой.

Листья дряблые и бледные. Причиной может быть избыток тепла и нехватка освещенности или недостаток минерального питания.

Розетка листьев начала загнивать. Причина может быть в том, что почва переувлажнена вследствие слишком обильного полива, особенно в зимний период, или из-за тяжелого субстрата.

Листья становятся темно-зелеными и теряют пестрый окрас. Причиной является нехватка освещенности, отрегулируйте ее. В пасмурные дни пестролистным формам необходима подсветка люминесцентными лампами.

Отсутствие цветоносов. Причина может быть в том, что растение находится в слишком тесном горшке или растение еще очень молодо.

Польза хлорофитумов

Хлорофитум считается прекрасным воздухоочистителем в помещении, в том числе от различных вредных микроорганизмов. Ученые доказали, что в сутки растение может уничтожить около 80% болезнетворных микроорганизмов и вредных испарений, которые находятся возле растения.

Например, пары формальдегида, выделяемые древесностружечными плитами, пластмассами и другими современными материалами, обезвреживаются хлорофитумом на 86%, окиси углерода – на 96%, окиси азота – на 70-80%. Одно растение хлорофитума способно нейтрализовать толуол и бензол в комнатном воздухе. Таким образом, несколько хлорофитумов могут очистить воздух в комнате среднего размера.

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