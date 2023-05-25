Невероятный вкус украинской традиционной кухни: рецепт полтавских галушек с курицей и шампиньонами

Готовые клецки можно есть как самостоятельное блюдо, а также подавать к супу или борщу.

Ингредиенты:

Мука – 3,5 стакана

Шампиньоны резаные – 300 г

Куриная грудка – 400 г

Лук репчатый – 2 шт.

Кефир – 0,5 л

Яйца – 2 шт.

Сода – 1 ч. л.

Сметана – 180 г

Сливочное масло – 30 г

Соль, перец по вкусу

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Способ приготовления:

1. В миску вылейте кефир, добавьте соду, яйца и соль, перемешайте.

2. Небольшими порциями всыпьте просеянную муку.

3. Присыпьте стол мукой, выложите тесто и вымешайте.

4. Тесто положите в миску и накройте полотенцем.

5. Нарежьте кольцами лук и обжарьте. Мелко нарежьте грудку и добавьте к луку. Шампиньоны тоже нарежьте и выложите к курице и луку. Добавьте специи.

6. Из теста сделайте толстые колбаски, нарежьте порционными кусочками.

7. Отварите куски теста в подсоленной воде до поднятия. Извлеките.

8. Клецки положите в горшки и выложите грибы с мясом сверху. Добавьте сливочное масло, сметану и столовую ложку воды.

9. Отправьте клецки в разогретую до 200 °C духовку на 20 минут.

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