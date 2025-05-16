Ни в коем случае не говорите это патрульному, иначе останетесь без прав: юрист предупредил украинских водителей

Общение с полицией – привычная составляющая будней каждого водителя. Если вы имеете опыт управления автомобилем, то вероятно уже неоднократно имели дело с патрульными. Некоторые из них могут быть больше заинтересованы в показателях, чем в реальном порядке на дороге, поэтому часто пытаются найти повод для обвинения даже там, где его нет.

Юристы в комментарии для сайта "SUV News" подчеркивают, что водитель может потерять свое водительское удостоверение даже из-за неосторожных высказываний или некорректных фраз. Прежде всего, как отмечают специалисты, имеется в виду, конечно, самостоятельное признание вины.

Юристы предостерегают: патрульные нередко применяют наводящие вопросы, чтобы намеренно создать ситуацию, в которой водитель по незнанию или случайно признает свою вину – прямо или косвенно. Например, если вы вспомните, что "немного употребляли" или пили накануне, вас сразу направят на тщательную проверку на алкоголь, что, вероятно, завершится изъятием водительского удостоверения. Аналогично и в случаях, когда вам приписывают создание опасной ситуации на дороге – признание рискованного маневра может автоматически стать основанием для лишения прав.

Также, как показывает практика, чрезмерно агрессивная реакция водителя часто становится причиной более детального осмотра со стороны полиции. Такие действия могут привести к выявлению серьезных правонарушений, которые грозят значительными штрафами или даже потерей водительского удостоверения. В лучшем случае – вы просто потратите несколько часов своего времени.

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"Первое правило во время остановки – сохранять спокойствие и вежливость. Не стоит выбегать из автомобиля с документами или проявлять излишнюю нервозность. Такое поведение вызывает дополнительные подозрения", – рекомендуют юристы.

Как не навлечь на себя лишних проблем

Специалисты советуют водителям оставаться спокойными, не реагировать на провокационные действия и придерживаться следующих советов:

вести диалог сдержанно и по существу;

избегать подробных ответов на вопросы, сформулированные с подсказкой;

не выходить из авто без четкой просьбы работника полиции;

если требования вызывают сомнения – вежливо выяснить их законность.

Юристы отмечают, что случаи злоупотреблений со стороны полиции в Украине скорее единичны, чем системны. В большинстве ситуаций патрульные действуют в рамках закона и корректно обращаются с водителями. Поэтому нет смысла сразу реагировать агрессивно или конфликтовать с инспектором.

Если вам попадется адекватный сотрудник полиции, который не увидит агрессии или явного нарушения с вашей стороны, велика вероятность, что разговор быстро завершится. А в случае, когда имеете дело с невежливым или грубым полицейским, все равно лучше сохранять спокойствие и взвешенность, при этом фиксируя общение на видео.

"Видеофиксация – это законное право водителя, которое часто помогает предотвратить необоснованные взыскания", – отмечает юрист.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах водителям грозит до 250 тысяч гривен штрафа за грязную воду из-под колес.

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