Ни в коем случае не выбрасывайте в мусорник: Опытные садоводы рассказали, что можно сделать с картофельными шкурками

Как сделать удобрение для комнатных растений и сада из шелухи картофеля

При чистке картофеля возникает вопрос использования отходов в виде кожуры. Многие выбрасывают их на свалку, не осознавая, что это ценный ресурс для создания качественного удобрения для вашего сада или огорода.

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Удобрение из картофельной шелухи содержит органические вещества и минералы, способствующие улучшению плодородия почвы. Изготовить такое удобрение очень просто с помощью рецепта с сайта noviydoctor.com.

Ингредиенты:

Картофельная шелуха (собранная от свежего картофеля).

Вода.

Сосуд для варки.

Инструкция:

Соберите свежую картофельную шелуху. Попытайтесь выбирать шелуху из картофеля, которые не обрабатывались химическими препаратами или пестицидами. Помойте шелуху, чтобы избавиться от загрязнений и остатков земли. Положите очищенные шелухи в большой сосуд. Добавьте воды так, чтобы она покрывала шелуху. Приблизительно на каждую часть шелухи добавьте 4 части воды. Поставьте сосуд на огонь и доведите до кипения. После кипения варите шелуху в течение 20-30 минут. Откиньте шелуху и сохраните отвар. Это становится вашим органическим удобрением. После охлаждения отвара, используйте его для полива растений в саду или на огороде.

Удобрение из картофельной шелухи поможет улучшить плодородие почвы и придать растениям полезные минералы. Однако важно помнить, что удобрение должно использоваться осторожно и не должно быть единственным источником питания для растений. Регулярное внесение различных органических удобрений способствует правильному питанию вашего сада или огорода.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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