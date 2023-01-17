Нидерланды рассматривают возможности для передачи Украине системы ПВО Patriot

Вслед за Германией и США Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Эти системы могут сыграть решающую роль в борьбе с российским вторжением.

Об этом сообщили в издании Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что в Амстердаме обсуждается вопрос передачи системы Patriot Украине для увеличения украинского военного арсенала.

"Нидерланды постоянно ищут возможности для оказания военной поддержки Украине", – сказала Саша Лувхофф, представитель министерства обороны Нидерландов.

А также добавила, что их страна предоставлет приоритет военным поставкам в Украину без подробностей по конкретным системам поставок или вооружения.

Отмечается, что в скором времени правительство Нидерландов примет решение по этому вопросу.

Также передачу Украине систем Patriot подтвердил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, заявив об этом во вторник президенту США Джо Байдену. Об этом пишет Reuters.

"По моему мнению, важно, чтобы мы присоединились к этому (предоставление Patriot), и я обсудил это также сегодня утром с Олафом Шольцем из Германии", - сказал премьер-министр Нидерландов, не указав когда и сколько ЗРК получит Украина.

Напомним, ранее UAportal сообщал, что США подтвердили передачу Украине нового пакета военной помощи на почти $2 млрд, который будет включать ПВО Patriot.

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