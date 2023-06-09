Ночью враг атаковал Украину 6 крылатыми ракетами и запустил до 16 дронов: в Житомирской области погиб человек

Ночью 9 июня россияне запустили по Украине 6 крылатых ракет и до 16 ударных дронов. 4 крылатых ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов Shahed-136/131, "Ланцет" и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Supercam" были уничтожены. На Житомирщине в результате атаки один человек погиб, есть трое раненых и разрушены дома.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, глава Житомирской ОВД Виталий Бунечко.

"В ночь на 9 июня 2023 года в период с 22.00 по 04.00 ч. российские кафиры нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и об критической инфраструктуры.

Пуски "шахедов" производились с южного направления, крылатых ракет – из района Каспийского моря, из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс".

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"На Житомирщине в результате очередной ракетной атаки врага ночью 9 июня произошло попадание в жилмассив частного сектора нашей общины. Как сообщил городской голова Николай Боровец, по предварительной информации шесть домов разрушены, десятки повреждены."

Боровец добавил, что ракетная атака унесла жизнь одного человека и есть трое раненых.

Напомним, российские оккупанты вечером 8 июня нанесли ракетный удар по Уманскому району Черкасской области.

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