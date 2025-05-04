Новая неделя принесет в Украину похолодание и осадки: прогноз погоды от Наталки Диденко

С понедельника, 5 мая, в Украине ожидается похолодание. Температура воздуха в некоторых регионах снизится до +10°C, а дожди станут более частыми.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. Согласно прогнозу, 5 мая на западе, севере и в большинстве центральных областей максимальная температура снизится: на западе до +10…+16°C, на севере до +12…+18°C, а в центральных областях — до +17…+22°C. Только в Днепропетровской области еще будет около +25°C.

В южных и восточных областях теплая погода сохранится, температура воздуха ожидается в пределах +21...+26°C.

Типичные для мая дожди с грозами 5 мая возможны в западных, северных областях, на большей части центральной Украины, за исключением Днепра и окрестных районов, а также в Одесской и Николаевской областях. Причиной осадков станет воздействие холодного атмосферного фронта. На остальной территории Украины сильных дождей не ожидается.

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Также в понедельник по всей Украине будет наблюдаться юго-западный ветер, который впоследствии сменится северо-западным по причине прохождения холодного фронта, с умеренной интенсивностью, а местами и порывистым.

В южных и восточных областях теплая погода сохранится, температура воздуха ожидается в пределах +21...+26°C.

Погода в Киеве

В понедельник в Киеве ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +15...+17°C.

По словам синоптика, ближайшая неделя будет прохладной. Более теплая погода задержится только на юго-востоке до среды.

Раньше мы рассказывали, что холод отходит, но летом придется подождать.

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