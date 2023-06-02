Новая необычная находка в Британии показала, что римляне были одержимы выщипыванием волос (фото)

Более 50 древних пинцетов были найдены во время раскопок в Роксетер-Сити (Великобритания). Их нашли в графстве Шропшир, где в свое время размещалось одно из самых больших римских поселений.

Римский город Роксетер, Шропшир или Вирикониум Корновиорум, как он был первоначально известен, является одним из хорошо сохранившихся римских городов в Британии и был таким же большим, как Помпеи в период своего расцвета.

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Обнаружение этих косметических инструментов может означать, что римляне были одержимы выщипыванием волос под мышками, пишет Arkeonews.

Учится, что римляне были отданы разным косметологическим процедурам. Они пользовались банями, многие имели личный набор по уходу за телом, в который входили специальные предметы для чистки ушей, чистящие средства и пинцет.

Издание пишет, что пинцеты римляне использовали не только для удаления волос на бровях, но и удаляли нежелательные волосы на других часах тела. "Римляне предпочитали чисто выбритый вид, чтобы отличаться от "варваров", – пишет Arkeonews.

Также отмечается, что волосы выщипывали своим хозяевам рабы.

При раскопках были также найдены стеклянные духи, масло для ванн и даже флаконы из-под аппликаторов для макияжа.

Ранее мы сообщали, что в римском форте Виндоланда в Нортумберленде в 1992 году нашли удивительный предмет, который мог быть древним фаллоимитатором.

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