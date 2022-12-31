Новогоднее поздравление президента Зеленского: где и в котором часу смотреть

Президент Владимир Зеленский в последние минуты 2022 года обратится к украинцам с новогодним поздравлением, которое будет транслировать большинство украинских телеканалов, а также онлайн.

Поздравление главы государства начнется, как обычно, за несколько минут до полуночи субботы, 31 декабря на 1 января 2023 года. Украинцы ожидают, что президент расскажет, когда ждать победы над врагом, который ворвался на территорию нашего государства.

Где смотреть трансляцию:

UA.Первый

5 канал

1+1

Новый канал

Интер

СТБ

ICTV

На официальной странице офиса президента в Facebook и на странице Зеленского будут также транслировать новогоднее обращение главы государства к украинцам.

Добавим, что Зеленский поздравит граждан Украины с Новым годом уже в четвертый раз.

Перед наступлением 2020 он произнес речь на фоне праздничных декораций вместе с украинскими знаменитостями, известными спортсменами, культурными деятелями и политиками.

В конце 2020 года президент рассказывал о прошедшем годе и охарактеризовал его как "немножко тяжелый".

Это приветствие он записал в формате общения с детьми. "Было то, за что нам стыдно, и то, чем мы гордимся. То, что хочется забыть. И то, что никогда не забудем. И были те, с кем мы стали еще большими друзьями. Те, с кем стали стратегическими партнерами. Те, с кем нас пытались поссорить, но не удалось. Те, кто поддерживал Украину всегда и продолжает это делать", – заметил тогда он.

Когда подходил к концу 2021 год, Зеленский поблагодарил всех украинцев, "кто за все время независимости строит и творит Украину".

Он поблагодарил тех, кто защищает Украину: "С 2014 года и до сегодняшнего дня. Сохраняя верность присяге, по долгу службы. И чувствуя призыв сердца по доброй воле. Защитники и защитницы Украины. Герои Украины, которые восемь лет защищают наши границы , защищают их на суше, на воде, в воздухе, на передовой, в тылу врага, через снайперский прицел, представители разных родов войск и единого козацкого рода".

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