Новый дорожный знак в виде ромба сбил с толку даже опытных водителей: что он означает

Правила дорожного движения постоянно обновляются. В частности, недавно в перечень утвержденных дорожных знаков добавлен новый символ.

В государствах Евросоюза он пока применяется редко. Однако в Украине также рассматривается возможность введения этого знака, пишет сайт Avtomob, ссылаясь на экспертные источники.

"Часто водители не успевают следить за изменениями в правилах и, увидев новые знаки, теряются. Именно такая реакция сейчас вызывает квадратный знак с белым ромбом на синем фоне", – отмечает издание.

Этот знак на дороге указывает на полосы, отведенные для карпулинга – когда несколько человек передвигаются вместе в одном автомобиле. Местные власти вводят такую практику, чтобы уменьшить количество частных авто на дорогах, снизить уровень пробок и сократить загрязнение воздуха вредными выбросами.

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Чтобы иметь право двигаться по этой полосе, в авто должно находиться как минимум двое – водитель и один пассажир. Также разрешено пользование такими полосами для такси, электромобилей и общественного транспорта. Владельцы электрокаров должны иметь соответствующую наклейку, подтверждающую отсутствие вредных выбросов.

Во Франции карпулинг рассматривается как один из способов решения давней транспортной проблемы. Сейчас, по данным экспертов, лишь примерно 3% населения страны пользуется совместными поездками. Однако правительство планирует изменить эту тенденцию – к 2027 году количество таких поездок намерены увеличить втрое.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах водителям грозит до 250 тысяч гривен штрафа за грязную воду из-под колес.

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