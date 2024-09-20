О чем думает человек перед тем, как умрет: первая в истории запись момента смерти (видео)

Канадские исследователи впервые в истории записали активность мозга человека в момент его смерти, что дало новые представления о возможных последних мыслях перед смертью. Исследование было проведено на 87-летнем пациенте, страдающем эпилепсией и неожиданно умершим от сердечного приступа во время исследования. Результаты электроэнцефалографии (ЭЭГ) зафиксировали изменения в мозговой активности за 30 секунд до и после остановки сердца.

Исследование выявило увеличение так называемых "гамма-колебаний", отвечающих за восстановление воспоминаний и сновидений. Это может свидетельствовать, что пациент переживал воспоминания о важных моментах жизни непосредственно перед смертью. В исследовании, опубликованном в Frontiers in Aging Neuroscience, говорится, что теория, что перед смертью жизнь "промелькнет перед глазами", может быть правдивой.

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Доктор Аджмал Земмар, ведущий автор исследования, объяснил, что эти результаты могут подвергнуть сомнению наше понимание момента, когда заканчивается жизнь, а также вызвать новые вопросы относительно времени для донорства органов. Однако ученый отмечает, что данные касаются всего одного случая, поэтому необходимы дальнейшие исследования для получения более убедительных выводов, пишет LADbible.

О чем думает человек перед тем, как умрет: первая в истории запись момента смерти (видео) О чем думает человек перед тем, как умрет: первая в истории запись момента смерти (видео)

О чем думает человек перед тем, как умрет: первая в истории запись момента смерти (видео) О чем думает человек перед тем, как умрет: первая в истории запись момента смерти (видео)

Сходные изменения в мозговой активности ранее наблюдались у крыс во время смерти, но это впервые подобные изменения зафиксированы у человека. Хотя этот случай уникален, специалисты не могут утверждать, что подобные процессы происходили бы в мозгу других умирающих людей.

Также следует учитывать, что мозг пациента был поврежден эпилепсией, что могло повлиять на полученные результаты. Однако исследование все равно открывает новые горизонты в изучении того, что происходит с мозгом человека в момент смерти.

Доктор Земмар отметил, что даже когда человек физически умирает, его мозг может "воспроизводить" некоторые из самых лучших моментов жизни, что дает новый взгляд на предсмертные переживания.

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