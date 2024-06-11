Обновление данных в ТЦК: военнообязанным обратили внимание на важную деталь

Военнообязанные лица, которые хотят зарегистрироваться в новом ТЦК, сначала должны сняться с учета по месту предыдущего проживания.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП рассказал об этом изданию Фокус.

"Если возникают форс-мажорные ситуации, например, сейчас война в Украине и человек является внутренне перемещенным лицом или его населенный пункт вообще находится под временной российской оккупацией, он может прибыть в ТЦК именно по своему новому месту жительства и встать на воинский учет без явки в свой "старый" ТЦК", – отметил он.

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Когда вы собираетесь посетить военный комиссариат, убедитесь, что у вас есть все необходимые документы. Основными из них являются ваши личные документы и документы, касающиеся воинского учета. Вам следует иметь при себе паспорт, идентификационный код, военный билет или временное удостоверение, или удостоверение о приписке, указал Истомин.

"Если мы говорим об обновлении данных, то нужно брать все документы, подтверждающие изменения этих самых данных. Но если мы говорим об уточнении своих персональных данных, которые надо обновить в течение 60 дней, то сделать это можно вообще без посещения ТЦК, поскольку законом предусмотрено, что сделать это можно в ЦНАПе или даже с помощью приложения "Резерв+", – пояснил представитель ТЦК.

Напомним, ранее UAportal писал о том, сколько людей планируют мобилизовать в ряды ВСУ в 2024 году.

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