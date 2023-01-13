Офицер ВСУ поделилась советами, как гражданским подготовиться к мобилизации

Офицер Вооруженных сил Украины и военный политолог Ирина Сергеева поделилась советами, как подготовиться к призыву. По ее словам, мужчинам, которые еще не воевали и не служили в армии, важно быть готовыми к возможной мобилизации.

Эксперт отмечает, что все украинские военные – это бывшие гражданские, а большая часть воинов начала защищать страну 24 февраля. Об этом Сергеева рассказала "24 каналу".

Она отметила, что в первые месяцы полномасштабной войны новомобилизованные без опыта сражались в кроссовках и джинсах, потому что не было должного обеспечения.

"Около 11 месяцев они уже находятся в зоне боевых действий без какого-либо отпуска, ротации и отдыха. И люди наши должны понимать, что уже завтра они могут оказаться там же, заменив их. У нас нет просто другого выбора", – подчеркнула Сергеева. .

Офицер ВСУ также указала на бешеные темпы мобилизации на россии и добавила, что даже силы специальных операций – это тоже бывшие гражданские.

"Каждая мать должна осознать, что рано или поздно своего сына она отправит в бой, каждая жена должна понимать, что она от юбки своего мужа отпустит, и каждый мужчина призывного возраста должен понимать, что рано или поздно он будет вынужден идти в армию, потому что у нас просто нет другого выбора", – заявила она.

Сергеева рассказала, что никто не приедет воевать за Украину. Партнеры могут предоставить технику, но гибнуть за Украину будут только украинцы.

По ее словам, гражданским уже сейчас нужно учиться хотя бы базовым навыкам тактической медицины, собирать экипировку и смотреть хотя бы видео в ютубе, как пользоваться АК.

Напомним, ранее стало известно, будут ли возвращать военнообязанных мужчин из-за границы для мобилизации. В Украине изменили правила военного учета, в частности, добавив пункты об учете призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.

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