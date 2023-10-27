Оккупант 'побил мировой рекорд по прыжкам в длину' благодаря работе 33 бригады (видео)

На одном из направлений фронта во время штурма российских оккупантов БТР врага наехал на мину. В результате взрыва из боевой машины вылетел один из оккупантов.

Этот случай попал на камеру беспилотника 33-й Отдельной механизированной бригады. Видео полета оккупанта опубликовало Оперативное командование "Запад".

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Отмечается, что российский солдат "установил мировой рекорд по прыжкам в длину".

"Поздравляем солдатика с рекордом! В 1991 году Майк Павелл установил мировой рекорд по прыжкам в длину — 8,95 метра. В 2023 году российского ваньку снесло с БТР на 36,75 метра в длину. Единственный вопрос: является ли проблемой, что ему помогла мина", – пошутили в командовании.

В ОК "Запад" предупредили российских интервентов, что "мины у нас не кончатся никогда. Полетаете все".

Напомним, на Запорожском направлении воины Сил Специальных операций уничтожили российскую технику на 25 млн долларов. В течение недели операторы одного из подразделений ССО нашли и идентифицировали тяжелую технику противника и скорректировали по ней огонь артиллерии. Были уничтожены БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", ТОС "Солнцепек", РЛС "Зоопарк".

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