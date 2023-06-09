Оккупанты обстреляли больницу в Гуляйполе: погибли по меньшей мере два человека (фото)

Российские оккупанты обстреляли больницу в городе Гуляйполе Запорожской области. Удар произошел в пятницу, 9 июня.

В результате атаки погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Среди погибших работники медицинского учреждения: младшая медсестра и сантехник. Еще два человека получили ранения, деталей об их состоянии не раскрывают.

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В российском минобороны уже цинично подтвердили удар по Гуляйполю. Оккупанты заявили, что попали в "военный объект".

На фото можно увидеть поврежденное от взрывов здание.

По данным Запорожской ОВА за прошедшие сутки россияне совершили 97 обстрелов по 21 населенному пункту региона, в том числе авиационные по Гуляйполю и Полтавке. Также били из артиллерии и РСЗО.

Напомним, российские оккупанты вечером 8 июня нанесли ракетный удар по Уманскому району Черкасской области.

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