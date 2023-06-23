Около 10 тысяч голубых акул были убиты в Бразилии охотниками за их плавниками

Власти Бразилии изъяли у контрабандистов самую большую в истории мира партию акульих плавников весом 28,7 тонны. Для того чтобы срезать столько плавников, "охотникам" пришлось убить примерно 10 тысяч акул.

По данным природоохранного агентства Ibama, этот груз предназначался для стран Азии, где плавники акул высоко ценятся. Из них готовят супы традиционной китайской кухни. Стоимость одного килограмма плавников может достигать 1000 долларов.

"Для того чтобы добыть почти 29 тонн плавников, браконьерам нужно было поймать около 10 тысяч синих акул (Prionace glauca) и акул мако (Isurus oxyrinchus). Примечательно, что их целенаправленная добыча запрещена бразильским законодательством", — говорится в сообщении.

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Стоимость изъятого товара может превысить миллион долларов.

Ранее власти Бразилии внесла акулу мако в список исчезающих видов. Однако браконьеры продолжают убивать акул ради их плавников. Обычно браконьеры срезают у живых акул плавники и выбрасывают рыбу обратно в море, где они погибают.

Ученые подсчитали – ежегодно по всему миру убивают примерно 73 миллиона акул из-за их плавников. В частности, в США действует закон, запрещающий покупку и продажу акульих плавников в стране.

Напомним, в турецкой Анталье на удочку поймали редкую тупоносую акулу. Глаза этой хищницы были невероятного изумрудного цвета.

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