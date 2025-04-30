Около 600 солдат КНДР погибли на войне против Украины – разведка Южной Кореи

Около 600 северокорейских граждан погибли, участвуя в войне России против Украины, в том числе в боевых действиях в Курской области РФ. Об этом сообщил депутат парламента Южной Кореи Ли Сон Квон, ссылаясь на данные национальной разведки.

Из не менее 15 тысяч военнослужащих КНДР, которые были направлены в Россию, погибли примерно 600. Общие потери северокорейских войск оцениваются более чем в 4700 человек. Об этом пишет Reuters.

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Как уточнил Ли Сон Квон, около 2000 солдат из этой группы вернулись в Северную Корею с начала года. В настоящее время они содержатся в режиме изоляции в Пхеньяне и других регионах страны. По его словам, тела погибших были кремированы на территории России, после чего их прах вернули в КНДР.

По оценкам южнокорейской разведки, Северная Корея отправила свои войска в Россию в два этапа. Также зафиксировано улучшение боевых навыков.

Напомним, ранее Венс назвал заявление Зеленского о пророссийской позиции Трампа "абсурдным".

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