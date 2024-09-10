Опасно пользоваться: BMW отзывает 1,5 миллиона автомобилей
Немецкий автогигант BMW объявил о масштабном отзыве около 1,5 миллиона автомобилей из-за выявленных проблем с тормозной системой. Это решение компании было принято после обнаружения дефекта в электронном компоненте тормозов, поставляемого немецким производителем автозапчастей Continental.
Основной причиной отзыва стала потенциальная неисправность электронного компонента в тормозной системе, которая могла бы привести к непредсказуемой работе тормозов. Компания Continental уже признала проблему и приступила к замене дефектных деталей, пишет Daily Sabah.
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Отзыв такого масштаба будет иметь серьезные последствия для BMW. Компания ожидает значительных финансовых потерь, связанных с отзывом и ремонтом автомобилей. Кроме того, это может оказать негативное влияние на репутацию бренда и доверие потребителей, пишет издание.
Проблемы с тормозными системами в автомобилях BMW стали еще одним ударом для немецкого автопрома, который сталкивается с рядом вызовов, включая снижение спроса в Китае и рост затрат на производство.
BMW снизила свои прогнозы на 2024 год, ожидая незначительного понижения поставок автомобилей по сравнению с предыдущим годом. Компания также прогнозирует понижение доходности.
Важно отметить, что владельцы автомобилей BMW, подпадающих под отзыв, должны обратиться к дилеру для проведения необходимых ремонтных работ.
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