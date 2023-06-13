Опытные садоводы рассказали, что ни в коем случае нельзя делать в июне

В июне садоводы советуют избегать определенных видов работ, поскольку это будет пустой тратой времени. Особенно это касается жарких и сухих дней.

Теплая погода может принести много жизни в сад, но она может повредить растения и газон, еще больше повредить выполнение определенных работ, например подкормки. Об этом рассказала гуру садоводства Miracle-Gro, Кейт Тернер, пишет Express.co.uk.

По ее словам, не стоит подпитывать газон, особенно в засушливый период. Земля должна быть влажной, чтобы любая подкормка сработала, поэтому если вы не орошали свой газон с самого начала, подождите до осени, чтобы начать нежный уход за газоном.

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Тернер советует ухаживать за растениями в сухой сезон, однако не поливать немного и часто. Эксперт говорит, что это будет только способствовать выходу корней на поверхность почвы, а затем их высушит солнце.

Она рекомендует поливать щедро и реже, чтобы поощрить корни оставаться в почве, и растения это очень оценят. Однако не стоит поливать днем. Предпочтение поливу нужно предоставить утром или вечером.

Также важно подумать о том, где в саду расположены растения. Если они находятся под прямыми солнечными лучами в течение дня, им может потребоваться полив, как утром, так и вечером.

Садоводы также должны еженедельно подкармливать жидким кормом, который можно приобрести в садовых центрах.

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